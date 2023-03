Suurimad bioloogilise mitmekesisuse vähenemise süüdlased on elupaikade hävitamine ja liikide armutu ekspluateerimine. Mõlemad on ajendatud täiesti jätkusuutmatust tarbimisest ning neid probleeme süvendab rahvaarvu kasv. Liigtarbimisega tegelemine on kriitiliselt tähtis - see tähendab, et me peame hindama meie liigi populatsiooni kasvu mõju loodusliku maailma kokkuvarisemisele.