NEW SCIENTIST ⟩ Pöörane lugu – ka looduse seadused on muutumises ning maailma loomiseks on vaja hologrammi, mitte jumalat

«Universum tundub olevat kavandatud,» ütles Hawking läbi kõnesüntesaatori. Ta jätkas: «Miks on universum selline, nagu ta on?» Mitte ükski mu füüsikateadlane polnud selliseid küsimusi varem esitanud. «Kas see pole mitte filosoofiline küsimus?» proovisin vastu pärida. «Filosoofia on surnud,» vastas Stephen, Seejuures tema silmad särasid.



2000. aasta paiku, kui Hawking tegeles multiversumite ideega, jüudis ta järeldusele, et seegi ei seleta suurt midagi. Multiversumi kosmoloogias valitsevad kõikide universumite üldseadused. Kuid need üldseadused ei määratle, millises elamiskõlbulikus universumis me peaksime olema. See on probleem, sest multiversumi mõtisklused jäävad nõiaringi paradoksidega, kui puudub reegel, mis seoks multiversumi üldseadused meie universumis kehtivate kohalike seadustega. Multiversumi kosmoloogia on nagu deebetkaart ilma PIN-koodita või IKEA garderoobikapp ilma juhendita: kasutu.

Ja siis jõutigi lahenduseni, kuidas see pusle kokku panna.