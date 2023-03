NEW SCIENTIST ⟩ Koroonapandeemia päästsid valla hoopis need loomad, mitte nahkhiired

Débarre jagas tulemusi WHOga märtsi keskel. «Keskendusin sisselogimisel turu järjestustele, kuid ma ei oodanud, et leian sellised andmeid,» ütleb ta.

Débarre keeldus rohkem selgitamast enne, kui tema analüüs on lõpule viidud. Van Kerkhove ütles pressikonverentsil, et SARS-CoV-2 suhtes positiivseks osutunud proovide hulgas leidsid nad tõendeid loomade DNA-st. Mõned neist loomadest olid kährikud.

On juba varem leitud, et kährikud on vastuvõtlikud SARS-CoV-2-le ja on võimelised seda levitama. «Me teame, et nad oskavad seda hästi kanda,» ütleb Alice Hughes Hongkongi ülikoolist.

See aga ei tõesta, et kährikud või mõni muu turul olev loom oleks 2019. aasta lõpus viirusega nakatunud ja selliseid tõendeid on praegu võimatu hankida, ütleb Hughes.

Jonathan Stoye Londoni Francis Cricki Instituudist ütleb: «Andmed näivad olevat veenvad tõendid selle kohta, et kährikud ja muud loomad olid sel kriitilisel ajal turul. Ka see on üks võimalus, et pandeemia algas just nii.»

Débarre'i jagatud teabe kohta ütles Van Kerkhove, et WHO on palunud Hiina haiguste tõrje ja ennetamise keskusel geneetilised andmed uuesti avaldada. «Suur probleem on selles, et need andmed on olemas, kuid ei ole rahvusvahelisele üldsusele kergesti kättesaadavad, rääkimata sellest, et need oleks tulnud teha kättesaadavaks aastaid varem,» ütles ta.

Samal pressikonverentsil ütles WHO, et 2023. aastal väljutakse rahvatervisele ohtlikust hädaolukorrast, mille põhjustas Covid-19.

«Oleme jõudmas sellesse punkti, kus saame suhtuda koroonasse nagu hooajalisse grippi,» ütles Michael Ryan WHO-st. «Oht tervisele on jätkuvalt olemas aga see ei häiri meie ühiskonda ega haiglaid.»