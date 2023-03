Kuidas mõõta väsimust? Tehnikaülikooli magister pakub selleks välja ühe täiesti uutmoodi lahenduse

Mis saab edasi?

Nüüd, kui magistritöö on kaitstud ja kraad käes, kolis Toose Hollandisse, kus töötab Katana MRPs, mis pakub ettevõtetele tarkvara, millega saada hea ülevaade tootmisprotsessidest. Edasiste õpingute kohta ütles ta, et käsitletud teema kõnetab teda väga ja pakub võimalusi doktoriastmes edasi uurimiseks.

«Üks küsimus peitub selles, milline on väsimus keskmise ehk neurotüüpilise inimese jaoks. Teine asi, mida uurida, on väsimuse tähendus neile, kellel on haigused, mille sümptomiteks on väsimus, näiteks Parkinsoni tõbi, Sclerosis multiplex või erinevad vähitüübid. Arvan, et me ei ole puudutanud isegi seda kihti, mis võiks olla olemas tüüpilise väsimuse hindamiseks,» rääkis Toose.