Neljapäeval tähistatakse ülemaailmset meteoroloogiapäeva

Kuna ilm, kliima ja veeringlus ei tunne rahvuslikke ega poliitilisi piire on rahvusvaheline koostöö selles valdkonnas hädavajalik. See filosoofia on juhtinud maailma meteoroloogiakogukonna tööd juba 150 aastat.

«Aja jooksul toimunud tehnoloogia areng on tõstnud meie võimekust mõista ilma ja kliimaga seotud protsesse ning neid ette prognoosida. Me suudame koguda andmeid maalt, merelt ja kosmosest, aga kasutajate nälg info ja teenuste järele aina kasvab. Prognooside ja hoiatuste koostamine turvalisuse tagamiseks on olnud meie põhiteenus juba poolteist sajandit. Samas on meil vaja pidevalt areneda – võtta kasutusele uusi mõõteriistu, arendada prognoosmudeleid, käia kaasas infotehnoloogiliste arengutega – see nõuab märkimisväärset ressurssi ja tööd,» ütles keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.