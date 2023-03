Eestisse tulnud ukrainlanna sai geeniuuringu teadustöö jätkamiseks Euroopa teadusrahastuse

Utevska uurimisfookus on suunatud sellele, kuidas elasid inimesed Ukraina aladel rauaajal. Sel perioodil muutus Euraasia eri piirkondadest pärit inimgruppide vaheline suhtlus eriti tihedaks. Tuntuimad on sellest perioodist sküüdid, keda teatakse nende hierarhilise ühiskonna ja Kesk-Aasiast kuni Kesk-Euroopani ulatuvate kaubandusvõrkude poolest.

Töös keskendub Utevska eelkõige Bel»ski asulakohale Poltava piirkonnas, et sealse rahvastiku näitel õppida tundma toonase ühiskonna sotsiaalset struktuuri ja suhtlust sküütide eliidi ja kohalike põllumeeste vahel. Siiani on arheoloogide tähelepanu köitnud eelkõige monumentaalsed eliidi matusepaigad, kuid selles projektis pööratakse pilk ka n-ö lihtrahvale. Lisaks päritoluküsimustele on arheoloogilist materjali analüüsides muuhulgas võimalik kirjeldada nende inimeste toitumist, tervist ja üldist elustiili.