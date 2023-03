Tehnikaülikooli teadlased lähevad Euroopale appi – kuidas tuvastada biorelvi senisest kiiremini?

«Lisaks sisulistele tulemustele on see oluline ka regiooni tehnoloogia sõltumatuse ja jätkusuutlikkuse pärast,» rõhutab projekti TalTechi poolne vastutav täitja, professor Olli-Pekka Smolander.

Eestist osalevad 4,3 miljoni eurose kogueelarvega rahvusvahelises projektis «Surveillance and Reconnaissance Techniques for Chemical and Biological Threats (TeChBioT)» TalTech keemia ja biotehnoloogia instituudi ning tarkvarateaduse instituudi teadlased. TalTech koordineerib projekti raames tööpaketti 3, mis keskendub keemiliste ja bioloogiliste indikaatorite määramisele, sh töökeskkonna defineerimisele, proovivõtule, andmete kogumisele, keemiliste ja bioloogiliste ühendite tuvastamise indikaatoritele.

Olemasolevatel tehnoloogiatel on veel puudujääke

Olemasolev parim laboritehnoloogia nende ainete tuvastamiseks väga madalatel kontsentratsioonidel (ppbV) on tema sõnul näiteks IMS (ion mobility spectrometry), kuid on ka teisi võimalusi.

Olemasolevad tehnoloogiad suudavad nimetatud ühendeid tuvastada sekundite kuni minutitega, kuid ei suuda tuvastada neljanda generatsiooni keemiarelvi, sh kurikuulsaid Novitšoki klassi mürke (A chain of stupidity': the Skripal case and the decline of Russia's spy agencies | Russia | The Guardian) ülimadalatel (pptV) kontsentratsioonidel.