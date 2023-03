Abstraktne kliimaprobleem nõuab Eestiltki konkreetsemaid lahendusi

Tartu Ülikooli füüsika instituudi kliimafüüsika kaasprofessor Velle Toll (pildil) ütleb, et kliimaprognoosid on eelmise raportiga (2014) võrreldes poole täpsemad. «Meil on parem arusaam, milliseks Maa kliima inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguste tõttu kujuneb. Suurem usaldusväärsus tuleneb peamiselt sellest, et teame täpsemalt, kuidas inimtegevus pilvi mõjutab,» selgitab Toll. Ka tema enda teadustöö inimtekkeliste õhu­saasteosakeste mõjust pilvedele ning Maa kliimale oli viimases aruandes oluline tõend inimtegevuse kliimamõju ulatuse täpsustamisel.