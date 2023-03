ARVAMUS ⟩ Süsinikubilansi arvutustes tuleks arvestada ka mullas toimuvate muutustega

Mida siis teha, et võimalikult palju süsinikku nii puudes kui ka mullas siduda? Kõige olulisem on tagada metsamuldade optimaalne vee- ja õhurežiim. Kuivendamine soodustab puidu juurdekasvu, kuid samal ajal hakkab ka mullast rohkem süsinikku eralduma, mistõttu on vaja leida tasakaal.

Arenenud maades, kus maa hind on kõrge ja metsad on suuremas osas istutatud, reguleeritakse taimede ja puude toitumist. Looduslikult uuenevate metsade osakaal on maakeral 92 protsenti, kuid istutatavate alade pinnad tasapisi suurenevad. Kui puude kasv on häiritud, tuleb neile paremad tingimused luua. Üks olulisi komponente selles lähenemises on taimkatte optimaalne ja tasakaalustatud varustatus makro- ja mikroelementidega.

Majanduslikus mõttes on taimede toitumise parandamine isegi tulusam kui põllul. Erinevus on vaid selles, et põllult saab suurema saagi ja raha kätte samal sügisel, hästi kasvanud metsast saavad rahalise tulu alles järeltulijad. Aga rohkemast süsinikusidumisest saame igal aastal kasu kõik – üks lihtsaim võimalus kaasa aidata Euroopa Liidu eesmärgile 2030. aastaks süsinikuheidet 55 protsenti vähendada.

Palju sõltub muidugi ka metsamajandamisest: mis liiki on puud, kui kiiresti nad kasvavad, kui tihti neid raiutakse, kas kogu biomass viiakse langilt minema, kas välja juuritakse kännud ja nii edasi.