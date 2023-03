NEW SCIENTIST ⟩ Lapsevanemad – unustage eelarvamused ning mängige lastega videomänge

Inimesed, keda näen, pole ebatavalised. Hiljutine küsitlus USA lastevanemate seas näitas, et 86 protsenti arvab, et teismelised veedavad liiga palju aega videomänge mängides.

See on kooskõlas minu kogemusega Ühendkuningriigis, kus meil näib olevat kasvatuskultuur, kus negatiivne suhtumine videomängude suhtes on vastuvõetav. Vanemad on naernud, kui olen küsinud, kas nad on kunagi oma lastega videomänge mänginud. «Mul pole selleks aega,» irvitavad nad.