NEW SCIENTIST ⟩ Kõhutunne pole lihtsalt väljend, vaid tähendab reaalseid muutusi maos

Kõige happelisema pH-ga inimesed teatasid, et tunnevad vastikust ja kartust. On ebaselge, kas happelisuse tase suurendab neid emotsioone või põhjustab nende emotsioonide kogemine rohkem happelisust.

Et teha kindlaks, kas emotsioonid mõjutavad mao happesust või vastupidi, peaks Porciello ja tema meeskond osalejatele manustama prootonpumba inhibiitoreid – mis takistavad mao limaskestal liigset hapet toota –, et näha, kas see on korrelatsioonis negatiivsete emotsioonide intensiivsuse vähenemisega.