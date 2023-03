Just sellise roboti loomisega said hakkama Lõuna-Korea Souli ülikooli teadlased. Läbipaistvat elektroonikat ja geelidest loodavaid seadmeid uurinud teadlane Seung-Kyun Kang avaldas hiljuti koos teiste teadlastega uurimistöö, mis seotud robotiga, mis koosneb limataolisest ainest. Autorid on portaalis ArXiv avaldatud artiklis põhjalikult kirjeldanud sellist ülessulavat masinat, mis võiks koguda infot ja pärast missiooni täitmist kaduda, jättes endast maha vaid väikese niiske pleki.