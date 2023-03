ÜRO: lahendused kliimamuutustega võitlemiseks on olemas, rakendamine on puudulik

Fookuses on õiglaselt jagatud vastutus

Möödunud nädalal Šveitsis Interlakenis toimunud kohtumisel heaks kiidetud kokkuvõttev aruanne toob teravasse fookusesse kahjud, mida kogeme juba praegu ja hakkame tulevikus üha enam kogema. Kõige rohkem saavad kannatada haavatavad kogukonnad ja ökosüsteemid, kuid kiire ja paslik tegutsemine saab tagada põhjalikud muutused, mis on olulised kestliku ja õiglase maailma jaoks.

«Kliimaõigluse põhimõttest lähtumine on ülioluline, sest kliimamuutuste tekkes kõige vähem süüdi inimesed on saavad tagajärgedest ebaproportsionaalselt palju osa,» kirjutasid teadlased aruandes. «Suur osa maailma elanikkonnast elab väga kliimatundlikes piirkondades. Viimasel kümnendil on seal üleujutustest, põudadest ja tormidest põhjustatud surmajuhtumeid olnud 15 korda rohkem kui paremini kindlustatud piirkondades.»

Kliimamuutustega kohanemise meetmete asjakohane rakendamine on lähiaastatel eriti oluline, sest praeguse kohanemistaseme ja vajalike pingutuste vahel on korralik lõhe. Sellest aga ei piisa – ühtlasi tuleb soojenemine hoida alla 1,5 kraadi tööstuseelsest keskmisest. See nõuab kasvuhoonegaaside heitkoguste põhjalikku, kiiret ja järjekindlat vähendamist kõigis valdkondades. 1,5 kraadi eesmärgi kursil püsimiseks tuleb heitkoguseid vähendada juba praegu ning 2030. aastaks peavad need olema vähendatud poole võrra.