MOLLUSKITE MISSIVÕISTLUS ⟩ Peagi selgub aasta limukas 2023

Pühapäeval lõppeval avalikul hääletusel võistleb viis liiki pehmekehalisi selgrootuid aasta molluski tiitli nimel. Mis on auhinnaks? Võitjaliigi genoom dekodeeritakse, et selle evolutsiooni ja potentsiaalset kasu inimkonnale paremini mõista.

Juba traditsiooniks kujunenud rahvusvahelist aasta molluski valimist korraldab Saksamaa LOEWE elurikkuse genoomika teaduskeskus. Konkursile said 85 000 molluskiliigi seast nominente esitada teadlased üle maailma. Võistlusel osalemiseks peab kandidaadil olema pea, soolekott ja liikumist võimaldav lihaseline «jalg». Oma kujult, suuruselt, elupaikadelt ja käitumiselt on see loomarühm üks mitmekesisemaid. Siiski ei teata neist kuigi palju ning just geeniuuringutes on nad tagaplaanile jäänud.