Korsikal tuvastati uus metskassiliik

Nii mõneski mõttes kodukassidele sarnanev metskass on üsna pikk – 90 sentimeetrit pealaest sabaotsani. Tal on ka eriline musta otsaga krussis saba, lisaks teisi tunnuseid, mille põhjal teda teistest kassidest üsna lihtne eristada on. Nimelt on ta esijalgadel triibud, tema tagajalad on väga tumedad ning kõht punakaspruun. Tihe, siidine karv toimib loomuliku tõrjevahendina kirpude, puukide ja täide vastu.