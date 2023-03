Uuring: pooled maailma naisteadlased on kogenud seksuaalset ahistamist

Uuring hõlmas üle 5000 teadlase 117 riigist. Naisteadlastest 49 protsenti ütlesid, et on kogenud seksuaalset ahistamist vähemalt ühe korra.

Naistest 65 protsenti ütlesid, et ahistamisel oli nende karjäärile negatiivne mõju.

Veerand vastanutest ütlesid, et on olnud olukorras, kus keegi «viitas neile korduvalt kui tüdrukule, nukule, beibele, tšikile» või muud moodi alavääristavalt.

Pea 65 protsenti ütlesid, et seksismiga ja seksuaalse ahistamisega võitlemiseks ei tehta tööl piisavalt.

«See uuring kinnitab, et teadus ei ole alates MeToo liikumisest läbinud piisavat revolutsiooni,» ütles Alexandra Palt L'Oreal Foundationist.

Fond märkis ka, et vaid 33 protsenti maailma teadlastest on naised ja vaid neli protsenti Nobeli laureaate teadusvaldkondades on olnud naised.