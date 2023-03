UURING ⟩ Kuidas saaks töötajaid suunata auto asemel eelistama kondimootorit?

Tähtsam on säästlikkus

Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemteadur Dago Antov ütleb, et üldine hoiak liikuvuse suhtes on muutunud ning esiplaanile on tugevasti tõusmas säästlikkus, seega on uurimisvaldkonna keskmes ka suuremate ettevõtete või asutuste liikuvus. Kuna Transpordiametil on selles osas riigis juhtiv roll, siis oli loogiline, et selle teema uurimist võikski alustada just sealt.