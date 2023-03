RABAV LEID ⟩ Veenusel purskas hiljuti vulkaan

NASA kosmoselaev Magellan on Veenust 8-kuuliste vahedega pildistanud juba 1990. aastate algusest. Teadlased märkasid radaripilte võrreldes , et ühe vulkaani kraatri suurus on muutunud. Selline muutus viitab vulkaanipurskele või magmavoolule.

Veenus on vulkaanidega tihedalt kaetud planeet ning värske avastus on üks tugevamaid tõendeid veel selle kohta, et vähemalt üks sealsetest vulkaanidest on tänaseni aktiivne. Veenusel pole vulkaanilist aktiivsust mõjutavat laamtektoonikat. Sealsete vulkaanipursete põhjuseks võib olla radioaktiivsetest elementidest eralduv soojus.