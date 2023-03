New Scientist ⟩ Sina saad parandada bakteritevastast ravi

Selle ettevõtmise taga olevatel teadlastel on ambitsioonikas eesmärk : töötada välja test, mis kasutab tehisintellekti, et kiiresti ennustada, kuidas bakterid tõenäoliselt reageerivad tavaliselt kasutatavatele antibiootikumidele. Kasutades tuhandeid mikroskoobipilte antibiootikumide suhtes resistentsetest ja antibiootikumitundlikest bakteritest erinevate ravimite juuresolekul, on Alison Farrar Oxfordi ülikoolist ja tema kolleegid loonud masinõppevahendi, mis suudab tuvastada antibiootikumiresistentsuse märke, kui sellele esitatakse sarnased kujutised. Kuid teadlased vajavad meie abi, et see vahend täpsemaks teha.

Minu vastupidava E. coli raku puhul köidab mu tähelepanu bakteri DNA, mis kuvatakse roheliselt fluorestseeruvana. See ilmub mitme erineva kogumina, mis on levinud kogu pulgakujulises rakus. See näitab, et bakter on teinud oma DNA-st koopiaid ja on valmis paljunema – ehk on valmis protsessiks, mida tsiprofloksatsiin oleks pidanud inhibeerima. Märgistan selle vastupidavaks ja klõpsan «valmis».