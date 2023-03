Steroidid äri jaoks: energiainformaatika tahab viia Eesti majanduse uuele tõusule

Mida energiainformaatika endast kujutab?

See on üsna uus uurimisvaldkond, mis ühendab energiasüsteemid ja infotehnoloogia, hõlmates ühtlasi energiatõhusust, -salvestamist ja -haldamist, aga ka taastuvenergia, arukate hoonete ja võrkudega seotud teemasid, unustamata lisaks poliitikainstrumente.

TalTechi teadlased Juri Belikov ja Eduard Petlenkov rõhutavad, et selle uue ühendatud valdkonna sünd on väga oluline, sest energia on tänapäeva maailmas üks kriitilisemaid ressursse. «Ilma piisavate energiaressurssideta ei oleks maailmas majanduskasvu ega ka inimkonna arengut,» nendivad nad. Kui siia integreerida aga teised eelnimetatud valdkonnad, võib oodata suurt arenguhüpet, mis arvestab ka rohelise tuleviku ja säästlikkuse nõuetega.