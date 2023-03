Lendoravate päästmine: kas loomad saavad 15 uut kaitseala?

Lendorav on kriitiliselt ohustatud I kaitsekategooriasse kuuluv loomaliik, kelle levila on viimasel sajandil oluliselt vähenenud ja kes praegu asustab veel vaid Virumaa ja Põhja-Jõgevamaa vanu metsi. Looduskaitseseaduse kohaselt tuleb I kaitsekategooria liikide kõikide teadaolevate elupaikade kaitse tagada kaitstavate alade moodustamisega. «Heas seisundis elupaigad on lendorava säilimiseks meie looduses üks olulisemaid eeldusi, mistõttu tuleb need pesametsa hoidmiseks kaitse alla võtta. Elupaikade järjest tõhusam kaitse on pidurdanud liigi arvukuse langust ning koos muude kaitsekorralduslike tegevustega võib loota arvukuse aeglast tõusu. Lendorav, kellest on kujunenud üks looduskaitse sümboleid, on pärjatud ka 2023. aasta looma tiitliga. Seepärast on mul hea meel, et just käesoleval aastal saame rohkem selle liigi kaitsele mõeldes ära teha,» oli keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra optimistlik.