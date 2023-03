NEW SCIENTIST ⟩ Inglismaa on hädas suurenenud noroviiruse juhtudega

Praegusel talvehooajal, kuni 19. veebruarini, mis on viimased saadaolevad andmed, on Inglismaal noroviiruse kohta 4551 laboriaruannet. Kahe nädala jooksul kuni 19. veebruarini on teatatud juhtumite arv 14 protsenti suurem kui eelmisel kahel nädalal, mis tähendab, et viirus saavutab haripunkti üsna hilja talvel, kuigi see võib aasta-aastalt erinev olla.

Inglismaal on sel talvel laboratoorselt kinnitatud noroviiruse juhtumeid 24 protsenti rohkem kui koroonale eelnenud viiel viirushooajal keskmiselt. Enamik juhtumeid registreeritakse hooldekodudes ja üle 65-aastastel inimestel. Mis on selle haiguspuhangu taga?

Noroviirus, tuntud ka kui talvine oksendamine, põhjustab palavikku, oksendamist ja kõhulahtisust ning see kestab kaks või kolm päeva. Igal aastal mõjutab viirus peaaegu viit protsenti Ühendkuningriigi elanikkonnast.

Viirus levib nakatunud inimeselt, kes ei pese peale tualetis käimist käsi ja siis jagab viirust teistele, kas otsese kontakti või saastunud pindade kaudu-. Noroviirus võib levida ka nakatunud inimese okseosakeste puudutamise või sissehingamise teel.

«Juba väga väike kogus viirusosakesi võib põhjustada haigestumist, lisaks levib see kergesti teistele,» ütleb Allison Aiello New Yorgi Columbia ülikoolist.

Sel talvel on Inglismaal registreeritud 4551 noroviiruse juhtumit. Inglismaal on sel talvel labori poolt kinnitatud koroonaviiruse juhtumite arv kasvanud pikaajalise keskmisega võrreldes 24 protsenti. 65+ on just see vanuserühm, kes Inglismaal kõige enam noroviirusesse haigestub.