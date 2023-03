Tropid kõrva? Riik üritab helitundlike liikide kaitseks reegleid rakendada

Andersoni sõnul on oluline, et impulssmüra tekitavad tegevused on koondatud ühisesse registrisse. «Registrisse kantud tegevuste osas peab riigil olema ülevaade kas läbi tegevusloa andmise või mõne teise registreerimist võimaldava protseduuri abil,» sõnas Anderson. «Näiteks vaiade rammimise loa taotleja peaks hindama impulssmüra taset ja kuidas see võib merekeskkonnas levida ning rakendama vajalikke leevendusmeetmeid.»

Uuringuga tuvastati, et kui mereimetajad on tundlikud helirõhu suhtes, siis kalad tajuvad pigem heliosakeste liikumist. «Helid levivad vees kiiremini ja kaugemale kui õhus. Samaaegselt on nähtavus vees võrreldes õhuga palju piiratum. Seetõttu on mõistetav, et kõik mereliigid on mingil määral helitundlikud. Toitumisahela tipus olevad mereimetajad on aga omandanud erakordselt kõrgelt arenenud helitundlikkuse, olles tundlikud just helirõhu suhtes,» selgitas Anderson.