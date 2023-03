Pilt on illustreeriv.

Moslemitest kohtunikud teevad ramadaani ajal paastudes kergekäelisemalt leebemaid otsuseid, selgub esmaspäeval avaldatud uuringust, mis vastandub varasematele, kus on leitud, et kohtunikud teevad tühja kõhuga just karmimaid otsuseid.