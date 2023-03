Mis värvi on energiasääst? Uus kirev imematerjal hoiab sooja ja jahutab

See tehisliblikas on saanud värvid nagu päris liblikatiib - nanokattega, mis suudab tekitada erinevaid värvitoone. Lisaks on materjalil muidki häid omadusi: see hoiab sooja ning on lisaks ülikerge. Paraku veel ka kallivõitu.

Foto: teadustöö / nanoteaduse tehnoloogiakeskus / Kesk-Florida Ülikool