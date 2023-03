Tartu Ülikooli masintõlkemootor toetab nüüd veel 17 soome-ugri keelt

Tõlkemootor Neurotõlge toetab nüüd 23 soome-ugri keelt. Lisaks eesti, soome ja ungari keelele, mis on paljudes tõlkesüsteemides saadaval, on selles nüüd ka liivi, võro, päriskarjala, aunuse, lüüdi, vepsa, põhjasaami, lõunasaami, Inari saami, koltasaami, Lule saami, komi, permikomi, udmurdi, mäemari ja niidumari, ersa, mokša, mansi ja handi keel.

Töörühm kutsub nende keelte kõnelejaid ja uurijaid üles lisama ja muutma vasteid veebilehel translate.ut.ee , et parandada tõlke kvaliteeti. Nendes keeltes kirjutatud luuletused, artiklid, raamatud jm tekstid on samuti suureks abiks ja neid võib saata aadressile ping@tartunlp.ai .

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia teaduri Lisa Yankovskaya sõnul on tagasisidet vaja, sest paljude soome-ugri keelte ressursid on tõlkesüsteemide loomiseks ülimalt väikesed. «See tähendab kahte asja – esiteks on tõlkekvaliteet väga ebaühtlane, sealjuures eriti kesine võib see olla tõlkimisel väikese keeleressursiga keelde. Teiseks vajamegi seepärast nende keelte rääkijate abi, et nad lisaksid meie platvormile õigeid tõlkeid,» märkis Yankovskaya.