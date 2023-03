Putukaväilale luuakse uudne avalik puhkeala – Pelgu ühisaed

Linnaaiandus ehk söögi- ja tarbetaimede kasvatamine linnas on kasvavas trendis. Kohalike elanike initsiatiivil ja Tallinna linna toel on tänaseks loodud juba 30 kogukonnaaeda, kus tegutseb üle 2500 rohenäpu. «Kogemus näitab, et linnaaiandus avaldab positiivset mõju nii aiapidajatele endile, kui linnale tervikuna – levib heanaaberlik ja keskkonnasõbralik mõtteviis, avalikus ruumis on rohkem tegevusi ning säilib linnalooduse mitmekesisus. Pelgu ühisaia projektiga toetame nii Tallinna elanike huvi aianduse vastu kui Rohelise pealinna väärtusi ning arvestades linnaaianduse populaarsust ja kasvupotentsiaali, saab seda kogemust üle kanda ka teistesse piirkondadesse,» selgitas abilinnapea Vladimir Svet.

Pelgu ühisaed on 2019. aastal rajatud Pelgu kogukonnaaia edasiarendus. Ühisaia projekti viiakse ellu tihedas koostöös MTÜ-ga Pelguaed, kelle eestvedamisel tegutseb aias üle 60 aiandushuvilise. Need on eri rahvuse ja taustaga lähikonnas elavad inimesed, kes kasvatavad peenrakastides omale meelepäraseid taimi ning aiasaadusi. Samuti toimuvad Pelguaias regulaarselt üritused ja töötoad ning aastatega on siin kujunenud kokkuhoidev kogukond. «Kuigi ehitustööde tõttu jääb üks aiandusaasta vahele, usume, et uuenduskuuri läbinud linnaaed ja sellega kaasnevad kaasaegsed võimalused ning ühistegevusteks loodavad alad soodustavad kogukonnatunde kasvu veelgi,» on Pelguaia eestvedajad Martin Pennaste ja Olly Välk ühisel arvamusel.