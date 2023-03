Teaduse taustajõud Ruttar Teär: olen pisike, kuid vajalik mutter

Just see viimane, erilahendused ja nende välja mõtlemine, ongi see, mis paneb Ruttari silmad särama. Eriliselt põnev on aga mudelkatsete tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt määratletud standarditele.

Foto: TalTech

Raskeim on aga enda jagamine kõigi ülesannete vahel nii, et miski ei kannataks: «Samal ajal on käimas on üks tootearendusprojekt, meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja -teenuste arendamine ehk SCC 2.0, ning ühe uuendusliku laevadisaini mudelkatsetamine. Need on üpris ajamahukad ja tähelepanu nõudvad tegevused, lisaks neile tuleb tagada ka kogu ülejäänud elu toimimine.“»

Korraga tulebki end üldjuhul jagada kolme suurema projekti vahel, mis omakorda jagunevad mitmeks väiksemaks, mille hoomamiseks peab Ruttari sõnul appi võtma Exceli tabeli.

Kaks kätt ja sassis pea

Ruttar naerab, et tema peamised töövahendid on kaks paksu nahaga kätt ja sassis juustega pea. Lisaks siiski veel ka arvutipõhised ja füüsilised tööriistad või segu neist kahest. «Suurema hulga tööst saab ära teha füüsilises maailmas,» märgib ta. «Kõige erilisem töövahend on muidugi 60 meetrit pikk, 5 meetrit lai ja 3 meetrit sügav mudelkatse bassein.»