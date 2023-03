Ülim tasakaal: robot pandi seisma ühe jala peal

Nagu eelkäijal, on ka uuel tasakaalurobotil sees hooratas. Lisarataste asemel on see varustatud tasakaalustuspulgaga. Kui ratast kiirendab elektrimootor, mõjub korpusele reaktsioonimoment, mida kasutatakse süsteemi stabiliseerimiseks.

Süsteem on ehitatud nii, et kahe raskuse pulga otsas keskpunktist kaugemale tõstmisel on inerts ühes suunas suurem, kui teises suunas. Selle tulemusena liigub süsteem väiksema inertsiga suunas kiiremini ja suurema inertsiga suunas aeglasemalt. See lubab kuubil stabiliseerida mõlemat suunda üheaegselt ainult ühe hoorattaga, selgitavad teadlased.