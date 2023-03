Cybernetica vanemteadur Peeter Laud sai grandi digiidentiteedi tõendite nõrkade lülide uurimiseks

Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste valdkonna juht Helen Post selgitas, et uurimistoetuste eesmärk on toetada kõrgetasemeliste teadus- ja arendusprojektide läbi viimist ning taotlusi hindavad rahvusvahelised eksperdikomisjonid. «Hea meel on tõdeda, et Eestis on maailmatasemel teadlasi, nagu Peeter Laud, kes panustavad teadusse arengusse just uurimistoetuse abil,» lisas ta.

Grandiprojektis on kolm peamist uurimissuunda. Esimeses uuritakse, kuidas digitõendeid on võimalik välja anda ja kasutada viisidel, mis on kasutajate jaoks võimalikult privaatsed. Selleks kasutatakse krüptograafilisi tehnoloogiaid, eriti nullteadmustõestusi, et kasutajal oleks võimalik sõltuvale osapoolele (st serverile) avaldada enda kohta ainult seda, mis sõltuva osapoole jaoks oluline on. «Usume, et nende tehnoloogiate loomisel on palju kasu nullteadmustõestuste kompilaatorist, mille loomise ja arendamisega oleme Cyberneticas juba ligi kolm aastat tegelenud,» ütles Laud.