Läänemeres talvituvate aulide arvukus on järsult kukkunud

Aul on Eesti aasta lind 2023.

Eesti aasta lind 2023 aul (Clangula hyemalis) on hinnatud globaalselt ohustatud liigiks. Seda eelkõige põhjusel, et Läänemere talvitusasurkonna suuruses on tuvastatud lühikese aja jooksul (vähem kui 30 aastat) väga kiire vähenemine.