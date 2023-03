Maailma esimene 3D-prinditud rakett on stardivalmis

Terran 1 peaks jõudma Maa-lähedasele orbiidile kaheksa minutiga. Lennu eesmärk on koguda andmeid ja demonstreerida, et rakett kannatab välja stardi ja kosmoselennu tingimused.

Kui raketil õnnestub Maa-lähedasele orbiidile jõuda, on see esimene metaankütust kasutav erarahastusega kosmosemasin, mis suudab seda esimesel katsel, ütles Relativity.

Rakett on 33,5 meetrit pikk ja selle läbimõõt on 2,2 meetrit. 85 protsenti raketi massist, seal hulgas mootorid, on 3D-prinditud metallisulamitest.

Relativity andmetel on see kõigi aegade suurim 3D-prinditud ese, kuid firma sihiks on saavutada, et 95 protsenti raketist oleks ehitatud printeri abil.