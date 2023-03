Ekspert: lagunev bioplast ei päästa kahjuks maailma

Plasti taaskasutamise muudab aga keeruliseks see, et neid on väga palju erinevaid liike ning neid materjale ei saa lõpmatuseni töödelda. Mida kõvema struktuuriga on plastik, seda rohkem on selles lisaaineid ning seda väiksem on võimalus selle taaskasutuseks. Küll saab aga taaskasutada pehmemat plasti, näiteks PET-pudelitest tehakse kiudusid, mida saab kasutada rõivatööstuses. Selge on see, et prügimägi peaks olema viimane koht, kuhu prügi satub.

Mida mugavamaks teha pakendite kogumine, seda paremini taaskasutus õnnestub

Tihti peetakse jäätmemajandust riigi probleemiks ja oodatakse sealt otsuseid ning vastuseid. Mida riik saab jäätmekäitluses ära teha? Taraskini sõnul on Eestis võtnud selles teemas võtmerolli kohalikud omavalitsused, kes suhtlevad ettevõtete, kogukondade, ürituste korraldajate ja riigiga, et meie inimesed teaksid ja tegeleksid rohkem pakendite kogumise ning taaskasutusega. «Mida rohkem me taaskasutuse ja tarbimise vähendamise teemasid oma ellu integreerime, seda parem meie elu on. Peame mõistma, et meie ressursid siin maakeral on piiratud,» nendib ta.

Eesti kohalikud omavalitsused on tema sõnul väga tublid, ent neil ei jagu kahjuks piisavaid vastava ala spetsialiste. «Kohalikud omavalitsused peavad tegelema avalike ruumide planeerimisega, näiteks kuhu tuleb paigutada prügikastid ja pakendite kogumispunktid – see kõik tuleb organiseerida jäätmekäitluse infrastruktuuri ning korralikult projekteerida. Statistika näitab, et kohtades, kus on pakendite ja muude jäätmete liigiti kogumine hästi korraldatud, tekib vähem probleeme jäätmete taaskasutamisega. Seega on oluline nii toote kui ka arhitektuuriline disain, mis peaks olema inspireeritud tarbijatest, tootjatest ja pakendikäitlejatest. Ringmajandus hõlmab meie elu igas valdkonnas.»

Aina populaarsemaks muutub ka tootjavastutuse printsiibi rõhutamine. See on põhimõte, mille kohaselt tootja vastutab toote eest alates selle valmistamisest kuni hetkeni, mil tootest tekkinud jäätmed on lakanud olemast jäätmed. Eelkõige tähendab see, et tootja vastutab toodetest tekkinud jäätmete kokkukogumise ja materjalina töötlemise või korduskasutuse eest ja kannab sellega seotud kulud. Samas ei ole aga kuskil öeldud, et tarbija oleks vabastatud jäätmete tekke ja liigiti kogumisest, vaid meil kõigil on endiselt keskkonnakaitsekohustus.

