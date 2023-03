Pesitsusrahu kontrollimisel keskendutakse linnurikkamatele metsadele

Kõige intensiivsem pesitsusperiood on aprilli keskpaigast kuni suve keskpaigani, mil lindudele peab andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks, teatas BNS-ile keskkonnaamet. Looduskaitseseaduse alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra sõnul on rõõmustav, et paljud metsaomanikud arvestavad kevadise pesitsusrahuga. «Eelmisel aastal pidasid metsaomanikud ja –majandajad kevadsuvisest pesitsusrahu nõudest kinni pea poole paremini kui aasta varem. Kuigi järelevalve inspektorid asuvad plaanilistele kontrollreididele alles aprilli keskpaigas, tasub juba praegu looduses liikudes tähelepanelik olla ja planeerida raietööd nii, et see ei häiriks metsalindude pesitsemist,» ütles Vakra.