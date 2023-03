Patent, mis anti sisse 2021. aastal, kuid hakkas kehtima alles nüüd, kirjeldab, kuidas süsteem käivitub, kui autoomanik ei vasta teatistele, et ta on maksetega hiljaks jäänud. Sellest hetkest muudaks mitmed rakendatud takistused auto edasi kasutamise ebamugavaks, kuni lõpuks on see üldse võimatu.