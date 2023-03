Johns Hopkins University/University of Cambridge

Foto: Johns Hopkins University/University of Cambridge

Ühenduvust kujutav skeem, kus neuronid on punktidena esindatud ja sarnasema ühenduvusega neuronid on joonistatud teineteisele lähemale. Jooned kujutavad neuronite vahelisi seoseid.

Teadlased said valmis esimese kõiki putuka ajus esinevaid närvirakke ehk neurone ning nende vahelsisi seoseid kujutava kaardi. See on suur samm loomade (sh ka inimeste) mõttemehhanismide täieliku mõistmise suunas.