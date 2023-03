Õhusaaste Bangkoki linna kohal: 200 000 inimest vajab haiglaravi

11 miljoni elanikuga Tai pealinnas, mis on üheks maailma kõige populaarsemaks turismisihtkohaks, on päevi kogunenud ebameeldiv kollakashall sudu, mis koosneb liiklusest, tehastest ja kulu põletamisest õhku jõudvatest saasteainetest.

Alates aasta algusest on kuningriigis õhusaaste tagajärjel haigestunud üle 1,3 miljoni inimese ning ainuüksi sel nädalal on haiglatesse sattunud ligi 200 000 inimest, teatas Tai rahvatervise ministeerium.

Aekvarunyoo Amrapala ütles AFP-le, et linna hallatavad lasteaiad on väikelaste kaitseks loonud spetsiaalsed õhupuhastitega «tolmuvabad ruumid». Püstitatud on ka kontrollpunkte autode heitkoguste jälgimiseks.

Rahvatervise ministeeriumi kohaselt tuvastati eile 50 Bangkoki linnaosas PM2.5 osakeste ohtlik tase. Need inimeste tervisele eriti ohtlikud osakesed on nii väikesed, et jõuavad kopsude kaudu otse vereringesse. Osakeste kontsentratsioon püsib WHO Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest kõrgemal ka neljapäeval.