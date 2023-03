Hiljuti avaldatud teadustöös selgitatakse, et elu saab tekkida ning sellest mõistuslik elu ja tehnoloogiline tsivilisatsioon areneda alles pärast tiheda hukkumiste sõela läbimist. Inimkond on jõudnud sellele tasemele, kus me juba oleme läbi tulnud mitmest ülitihedast filtrist ja vaakunud elu ja surma piiril, filtrisse kinni jäämine oleks aga tähendanud väljasuremist või arengu madalamalt tasemelt uuesti alustamist.