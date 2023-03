KESTLIK ARENG ⟩ Uues keskuses sündiv valdkondadeülene koostöö võib Eesti elu igaveseks muuta

10-liikmelisest ekpertkogust ja juhatajast koosneva keskuse tuumik ühendab TÜ eri teadusvaldkondade (sotsiaalteadused, humanitaarteadused, loodus- ja täppisteadused ja meditsiiniteadused) ja kahe muuseumi esindajaid, kes kaasavad keskuse töösse vastavalt vajadusele oma erialaseid kolleege.

Kestliku arengu keskusel on neli peamist sihti:

TÜ ajakirjas Universitas Tartuensis avaldatud intervjuus jagavad Marigit Keller ja looduskaitsebioloogia professor Asko Lõhmus mõtteid sellest, milline on ülikooli roll kliimakriisi lahendamises.

Ajakirja tegevtoimetaja Tiia Kõnnussaar uuris teadlastelt:

Mida siis ikkagi teha, et ka sõnapaar kestlik areng ei muutuks bürokraatlikuks ja tähendusest tühjaks?

Margit Keller: Üldiselt on meie kommunikatsiooniruum täis lihtsustusi ja aldis emotsionaalsetele lühisõnumitele. Teistpidi, kommunikatsiooniruumi infomullides kuuleme ja näeme seda, mida kuulda ja näha tahame, ning algoritm aitab sellele kaasa. Mida meie oma keskusega saame teha? Esiteks oleme teaduspõhised – meil on uuringud ja faktid, kõva pind all. Teiseks edendame väärikat arutelukultuuri.

Asko Lõhmus: Mulle tundub, et sõnade tähendust hakatakse ühiskonnas üldjuhul muutma konflikti tulemusena. Võib-olla on konflikt selles, et rohepööre on teatud mõttes ülalt tulnud, hierarhiline põhimõte ja seda hierarhiat liigutavad vähemalt kaks osalist, kes on tihedalt seotud: poliitiline ja majanduslik võim.

Selle sõna äralörtsimiseks on ka majanduslik võim palju teinud, kui «rohelisena» reklaamitakse midagi, mis teaduslikus mõttes sellele ei vasta. Edasi hakkab toimima ühiskondlik protsess, mis võib lõppeda nagu nõukogude ajal: kõik vaatavad televiisorist uudiseid, aga keegi neid eriti ei usu.

Loe, millest teadlased veel rääkisid.