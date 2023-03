Kas rohevesinikust saab Eesti tööstuse tulevik?

Keskkonnaminister Madis Kallas, majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan allkirjastasid 3. märtsil Eesti vesiniku teekaardi. Sellega soovib riik anda tööstusele ja teadlastele kindlust, et on valdkonna arendamisest huvitatud.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut on veendunud, et kui meretuuleparkide ja päikesepaneelide paigaldamine kulgeb ennustatud mahus, siis jääb toodetud elektrist üle ka vesiniku tootmiseks. «Vesinikutehnoloogia areneb kiiresti ja sellel võib olla roll energia salvestajana ja sisendina tööstuses või transpordis. Et praegu on veel selle potentsiaali isegi raske hinnata ja strateegilisi valikuid teha, siis on Eesti vesiniku kasutuselevõtu uurimiseks alustanud pilootprojektidega.»