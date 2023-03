NEW SCIENTIST ⟩ Paljudel kroonilistel haigustel on pika Covidiga oluline ühisosa

Tegelikult on pikk Covid vaid üks paljudest kroonilistest haigustest, millest vähemalt mõne võivad vallandada erinevad infektsioonid, enamasti viirused. Kuivõrd huvi pika Covidi vastu on järjest suurenenud, on sellealased pingutused aidanud meil paramini mõista, mis mõnda neist seisunditest põhjustada võib – tänu sellele teame näiteks parimini, mis on herpesviiruse roll entsefalomüeliidi ehk kroonilises väsimuse sündroomi (KVS/ME) juures, kuni erinevate viiruste võimalike mõjudeni fibromüalgia tekkimisel. Viimane seisund põhjustab kroonilist valu kogu kehas, samuti muid sümptomeid nagu väsimus.

Pika Covidi pandeemia ulatus on vapustav. Hiljutine mitme uuringu analüüs, mida juhtis New Yorgi patsiendiuuringute kolledži teadlane Hannah Davis, hindas «konservatiivselt», et 10 protsenti kõigist SARS-CoV-2 viiruse põhjustatud nakkustest lõppeb pika Covidiga. Arvestades asjaolu, et Covid-19 juhtumeid on kinnitatud 755 miljonit, tähendab see vähemalt 75 miljonit pika Covidi juhtu.