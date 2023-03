Uuring: 70 protsendil noortest on kõige tähtsam seade nutitelefon

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e-õppe innovatsioonikeskuse (eLinC) uuring tegi ülevaate noorte digitaalse sisu tarbimise põhilistest suundumustest. Tulemused näitavad seda, mis ongi aimatav ja kardetav: mobiiltelefon on 70 protsendi 14–35-aastaste inimeste jaoks peamine vahend digitaalse sisu jälgimiseks.

Uuringus juhitakse tähelepanu sellele, et digitaalne sisu hajutab selle vanuserühma tähelepanu palju rohkem, kui paberil sisu tarbimine, mis soodustab rohkem keskendumist. UOC digitaalse sisu tarbimise uuringust selgub, et inimeste tähelepanuvõime on langenud viimase 15 aastaga 12 sekundilt 8,2 sekundile. Samuti panevad meie keskendumisvõime proovile sellised vahendid nagu mobiiltelefonid, millega suheldakse enam kui 150 korda päevas.

«On üsna ilmne, et rööprähklemine vähendab meie efektiivsust. Samas näeme ka seda, et noored kasutavad oma otsustusvõimet, et valida erinevate seadmete, andmevormingute ja kanalite vahel olenevalt sellest, mida nad tahavad saavutada,» selgitas eLinCi analüüsiekspert ja uuringu koordinaator Guillem Garcia Brustenga.

Iga viies tahab saada «suunamudijaks»

Uuringu esimeses etapis analüüsisid ja võrdlesid teadlased 111 digitaalse sisu näitajat, et selgitada välja sisu tarbimist mõjutavad tegurid ja mõista suuremaid trende, koguda andmeid noorte käitumise kohta ja mõista haridusliku sisu taga olevat loogikat.

Teadlased leidsid, et õpilased, kellel oli kõige rohkem keskendumisraskusi, eelistavad õppimiseks ja enese täiendamiseks just videovormingus sisu. Kolmandik neist soovib olla teiste mõjutajateks ja iga viies arvab, et temast võiks saada professionaalne «suunamudija».