Mõtetelugemise masin? Tehisintellekt suutis taastada pildid, millest inimene mõtleb

Magnetresonants-skanneriga ajuaktiivsust lugedes õnnestus teadlastel need andmed tehisintellektile ette anda, et teksti asemel hoopis nende põhjal lasta pilt luua. Tulemuseks oligi selline pilt, millele inimene parajasti mõtles. Pilt on illustreeriv.

Foto: MART PRODUCTION / Pexels