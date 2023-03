Pablo Escobari poolt Kolumbiasse toodud jõehobud ei lõpeta paljunemist

Jaanuari lõpus avaldatud riigi keskkonnaministri kommentaarid jätsid kohalikele looduskaitsebioloogidele mulje, et valitsus tahab loomi pigem kaitsta, kui nende arvukust vähendada. Mitmed uuringud aga on näidanud, et jõehobude arvukuse kasv laastab veekogusid ja neile toetuvaid kogukondi. Täpsemalt ohustavad jõehobud jõgede kalavarusid. Lisaks on nende levik hoogustanud jõehobudega ebaseaduslikku kauplemist. Looduskaitsjate hinnangul tuleks olukorra parandamiseks üha enam jõehobusid magama panna, kastreerida või kinni püüda.