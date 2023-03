New Scientist ⟩ Nad kuivatavad end ise ära

Seitsmel USA edelaosa osariigil on seaduslikult lubatud Colorado jõest vett võtta - need osariigid on Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah ja Wyoming. Kuid kuna kunagise võimsa jõe veetase on praegu ajaloolise madalseisu juures, siis anti osariikidele föderaalne tähtaeg, et vabatahtlikult nõustuda veekasutuse järsu kärpimisega. 31. jaanuariks nad sellega hakkama ei saanud. Vahepeal on jõe madal vooluhulk juba kärpinud ikoonilise Hooveri tammi elektritootmise võimsust – kunagi suutis see elektrijaam läbi aasta toota kuni 2080 megavatti hüdroenergiat, kuid 2022. aasta juuni seisuga on selle tootmine poole võrra vähenenud.

Ülekasutamine ja kliimamuutused on vähendanud Colorado jõe nireks, samas kui aastakümneid kestnud rahvastikubuum edelas asuval kõrbealal on ainult suurendanud nõudlust selle veeressursi järele. Piirkonna kiire kasv pole kunagi olnud jätkusuutlik, kuid hiljutised piirangud sellistes linnades nagu Las Vegas ja Phoenix on küll suutnud mõnes kohas veeraiskamist ohjeldada, kuid see võib praeguse kriisi veelgi hullemaks muuta.

Pärast seda, kui Arizona uus veeprobleemi-teadlik kuberner Katie Hobbs jaanuaris ametisse astus, on ta paljastanud, et eelmine administratsioon ei suutnud jõustada osariigi nõuet, et uued elamuarendused peavad tagama veevarustuse 100 aastaks.