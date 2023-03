Teadlased: SA Rohetiiger eksitab teadlaste panusest rääkides

«Rohetiigri teadlaste paneeli nimekirjas olevate teadlastena saame kinnitada, et see ei kajasta meie seisukohti, ei ole objektiivne vaade Eesti energiamajanduse tulevikule ning kajastab liigselt üksikute huvigruppide nägemust,» ütlevad Kadastik, Hektor ja Kruusenberg ühispöördumises.

Nende kinnitusel toetavad nad idee ja kontseptsioonina nii Rohetiigri algatatud teekaardi koostamise protsessi kui nende põhjalikke soovituste pakette ettevõtetele ja kohalikele omavalitsustele. «Tunnustame sihtasutust selle eest ja oleme veendunud, et need soovitused on asjalikud, vajalikud ja teadmispõhised. Meie kriitika on suunatud aga Energia teekaardi koostamise protsessile ning teekaardis endas esitatud väidetele,» seisab pöördumises.

Rohetiiger selgitab oma kodulehel tööprotsessi väidetega «selleks, et meie seisukohad oleksid teadmistepõhised, valideeris neid Rohetiigri teadlastepaneel» ja «ettevõtjate seisukohad, mis on juba teadlaste poolt valideeritud, on üle antud valitsuse rohepöörde juhtkomisjoni all töötavale ekspertkomisjonile, mille liige Rohetiiger ka ise on».

Pöördumise koostanud teadlaste kinnitusel on sellise sõnastusega loodud mulje, justkui oleksid teadlaste paneelis nimetatud teadlased kaasatud Teekaardi koostamisse. «Tegelikkuses piirdus allakirjutanute osalus üksikute koosolekutega, kus arutati üldisi teemasid ning esineti üksikute sõnavõttudega. Mitte üheski protsessi etapis ei ole meie tutvunud, valideerinud, kiitnud heaks või muul moel toetanud suuremat osa Teekaardis toodud andmetest, ideedest või ettepanekutest,» seisab pöördumises.