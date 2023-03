Giza suurest püramiidist avastati tundmatu koridor

Egiptuse antiiginõukogu sõnul on koridor üheksa meetrit pikk ja üle kahe meetri lai. Turismi- ja antiikväärtuste minister Ahmed Issa ütles, et viilkatusega koridor leiti kuningas Hufu suure püramiidi põhjapoolsest osast.

Hufu ehk Cheopsi püramiid on 146-meetrisena Giza suurim. Hinnanguliselt 4500 aastat tagasi ehitatud püramiidil on teadaolevalt kolm koda ja nagu teisedki püramiidid, püstitati see vaarao hauaks. Teadlased arvavad, et avastatud tunnel võib olla ehitatud millegi – näiteks Hufu tegeliku matmispaiga – kaitseks.