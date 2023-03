New Scientist ⟩ Nagu pöörane seiklus – plasmalainetel surfatakse elektronidega tumeainet otsima

Füüsikud võluvad plasmalainetest välja enneolematu kiirusega kihutavaid elektrone. Masinad ise on mikroskoopilised võrreldes senikasutatud megakiirenditega. Vanades telerites joonistas elektronkiir luminofoorekraanile liikuva kujutise. Nüüd loodetakse, et üübervõimsateks tuunitud elektronkiirekimpudega õnnestub panna universum näitama enda üht suurimat saladust – tumeainet. Kui kiiresti see õnnestuda võiks? New Scientist vahendab pöörase ulmeloo sellest, kuidas seda kõike tehakse.