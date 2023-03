Aasta teadlane: alalisvool aitab parandada hoone energiatõhusust 18 protsenti

Üks oluline verstapost oli seminarisarja «Eesti alalisvoolu innovatsiooni töötuba» läbiviimine 2021. aasta novembris. Vinnikov selgitab, et selle töötoa vormis korraldatud ürituse põhieesmärk on tuua kokku eksperdid akadeemilisest ringkonnast ja tööstusest, turupraktikud ja poliitikakujundajad, ning tutvustada neile ja arutada nendega läbi viimaseid arenguid ja innovatsioonipotentsiaal elamute alalisvoolu mikrovõrkude valdkonnas.

Dmitri Vinnikov usub, et tänu ettevõtluse suurele huvile panustab selline ettevõtmine ühelt poolt majanduse arengusse ning ühtlasi juhib tähelepanu Eesti roheenergeetika arengule ja innovatsioonile. Ta on seda meelt, et juurutatud uudne tehnoloogia aitab tulevikus energiakriisi tingimustes kulusid vähendada ja loodab, et need sündmused tõstavad TalTechi jõuelektroonika uurimisrühma esile kui ühte Euroopa Liidu juhtivat, tööstuse poolt tunnustatud alalisvooluhoonete arendajat.