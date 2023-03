Madagaskarilt leiti väljasurnuks peetud lind

Teadlaste ekspeditsioon saare eraldatumatesse piirkondadesse kinnitas kaht hiljutist linnuvaatlust. Lisaks said ornitoloogid uut teavet linnu käitumise kohta, mis võib aidata selgitada, kuidas see liik nii kaua inimsilma eest peidus püsida on suutnud.

Viimati nähti Crossleyia tenebrosat 1999. aastal Kirde-Madagaskari vihmametsades, mis on üks maailma kõige elurikkamaid piirkondi, kus leidub sadu erilisi selgroogseid, keda mujal ei kohta.

Detsembris pani rahvusvaheline teadlaste töörühm autodele hääled sisse ja sõitis 40 tundi viimasesse kohta, kus lindu oli nähtud. Pärast poolepäevast matka avastasid nad, et kuigi sealne piirkond on kaitse all, on suur osa metsast hävitatud ning selle asemele on kerkinud vaniljeistandused.

Üle nädala kestnud otsingute järel märkas töörühma liige John Mittermeier lindu läbi tiheda alusmetsa keksimas ja jäädvustas ka foto. «Kui see lind kipubki eelistama jõgede lähedust, võib see selgitada, miks see liik nii kaua peidus on püsinud,» ütles ta. Nimelt kätkeb linnuvaatlus troopilistes metsades endas tavaliselt linnulaulu kuulamist, mistõttu ei veeda inimesed tavaliselt aega lärmakate jõgede kõrval, kus niikuinii midagi kuulda ei ole. Ka teine töörühma tuvastatud isend leiti tihedast taimestikust jõe lähedal, kust ta eeldatavasti putukaid ja muud toitu otsis.

Crossleyia tenebrosa Madagaskaril. Foto: JOHN C. MITTERMEIER

«Nüüd, kui oleme selle linnu leidnud ja tema eluviise paremini tundma õppinud, on meil võimalik teda ka mujalt Madagaskarilt tõhusamalt otsida,» ütles linnukaitse fondi Madagaskari programmi direktor Lily-Arison Rene de Roland.

Crossleyia tenebrosa on mitme rahvusvahelise looduskaitseorganisatsiooni kõige kibedamalt tagaotsitavate lindude nimekirja tipus, rahvusvaheline looduskaitseliit (IUCN) aga liigi väljasuremisohule andmete puudulikkuse tõttu hinnangut andnud ei ole.

Üle poole Madagaskari lindudest – umbes 115 liiki - on endeemilised, mis tähendab, et neid ei leidu kusagil mujal maailmas. Üle 40 saare linnuliigist on rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) punases nimekirjas hinnatud väljasuremisohus olevaks.